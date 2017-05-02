هذا ما جرى قبل تسريب صور نادين الراسي

لا تزال قضية الممثلة نادين الراسي والدكتور رائد لطوف الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقّف مع تهديد لطوف وسائل الإعلام بنشر أو تداول الصور التي تسرّبت والتي تكشف طبيعة علاقته الحميمة بالممثلة، التي بدورها تعاطت مع القضية على أنّها حرية شخصية، وقامت بعمل ريتويت لتغريدات داعمة تؤكد “أن من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر”.

القصة بدأت يوم الثلاثاء 25 نيسان/أبريل حين قام حساب مجهول بنشر صور وفيديوهات حميمة تجمع بين نادين ود. لطوف، وكان قد سبق الفيديو بأيام، مشكلة حصلت مع نادين وبقيت بعيدة عن التداول الإعلامي.

فقد اتفقت نادين مع تلفزيون “الجديد” قبل تسريب الصور بيومين، على الحلول ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج “عالبكلة” مع الزميلة نسرين ظواهرة، وتمّ الإعداد للحلقة وتحضير الكاميرات للتصوير، ليفاجىء فريق العمل برسالة من نادين مساء السبت تعتذر فيه عن الحضور إلى موقع التصوير بحجة أنها أصيبت بوعكة صحية وأدخلت المستشفى وما لبثت أن أقفلت خطها ورفضت التواصل مع فريق العمل.

وكانت المفاجأة في ظهورها في اليوم التالي في كازينو لبنان في حفل مهرجان الموسيقى العربية، حيث كان الدكتور لطوف في المهرجان نفسه مع زوجته إلا أنّهما لم يلتقيا، وبعدها بيومين، وتحديداً في عيد ميلاد لطوف تسرّبت الصور من هاتف نادين، ولم يعرف من سرّبها ولا أهدافه.

ومع تسريب الصور، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لنادين تؤكد فيها أنّها هي من تقف وراء إيقاف كليب ميريام كلينك وجاد خليفة الذي سخرت منه وتساءلت ما إذا كان من عائلة نجمة البورنو ميا خليفة.

وأكّدت في الفيديو أنها هي من أوقفت الكليب وأنها اتصلت عند الواحدة بعد منتصف الليل بوزير الإعلام ملحم رياشي، وطلبت منه إيقاف الكليب، وأكّدت أنّ هذه الموجة ستتوقف، وأنّ العقاب سينال كل من حوّل الفن إلى دعارة، وقالت مهدّدة الفنانين بأنّ “السكين على رقبة الجميع” وأنّ أي كليب من هذا النوع سيعتبر صرفاً عشوائياً لمال نصحتهم أن يستغلوه بطريقة أفضل لأنّ كليباتهم لن ترى النور. وتساءل بعض متداولي الفيديو عن أحقيّة نادين في أن تكون أمينة على الفن، في إشارة إلى أنّها لم تكن أمينة على صورتها الشخصية كفنانة وأم لثلاثة أولاد.

كما تمّ تداول فيديو لنادين تقول فيه إنّها عقدت خطوبتها على رجل رفضت الكشف عن اسمه، لأنّه أشرف وأنظف أن يكون ثمة رجل في حياتها يقدّرها من أن يقال عنها كلمة “مطلقة”.

كما تمّ تداول فيديو ظهرت فيه نادين في عيد الحب لتعلن عن قصة غرامها من رجل قالت إنّه وجد في الوقت الخطأ في حياتها، وتمنّت أن يكون شريك العمر.

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