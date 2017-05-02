دعوة صينية لوقف نشر “ثاد” في كوريا الجنوبية

دعت الخارجية الصينية كلا من واشنطن وسيئول بوقف عملية نشر نظام الدرع الصاروخية “ثاد” في كوريا الجنوبية.

المتحدث باسم الخارجية كنغ شوانغ، وفي مؤتمر صحفي، اليوم قال “فيما يتعلق بثاد، أعتقد أن موقفنا واضح وحاسم نحن ضد نشر ثاد، في كوريا الجنوبية، وندعو الأطراف المعنية إلى الكف فورا عن نشر ثاد”.

وأوضح المتحدث أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.

وفي وقت سابق، صرح الناطق باسم الوحدات العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية روب مانينغ، بأن منظومة “ثاد” قد تم نشرها وهي جاهزة لاعتراض الصواريخ الكورية الشمالية التي تجري تجربتها بين حين وآخر.

يذكر أن أول المعدات للمنظومة الصاروخية نقلت إلى مكان نشرها الأربعاء 26 أبريل في ملعب غولف في بلدة سونغجو، جنوب شرق سيئول.

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