هل تبقى خدمة “واتساب” مجانيّة في لبنان ؟

أشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله، بعد اجتماع اللجنة، الى أنّ وزير الإتصالات جمال الجراح أبلغ الأعضاء أنّه قدّم دفتر شروط الى مجلس الوزراء ليتمّ على أساسه طرح مناقصة تشغيل الهاتف الخلوي.

وأضاف: “نحن بانتظار أن يناقش مجلس الوزراء دفتر الشروط الجديد وطلبنا أن يكون مراعياً لكلّ الأمور التي نوقشت بحيث نوقف أيّ هدر ممكن داخل قطاع الخليوي”.

ولفت فضل الله الى أنّنا “من أنصار الدولة والإدارة من قبل الدولة، خصوصاً في ملفات مثل تسجيل الهواتف”.

وكشف عن تعهّد وزير الاتصالات ببقاء خدمة “الواتس آب فويس” مجانيّة، مشيراً الى “أنّنا الأغلى ربما في العالم في قطاع الإتصالات”.

وقال فضل الله: “ناقشنا موضوع تخفيض أسعار الإنترنت ووعدنا بأنه يمكن أن تخفّض من 25 إلى 50 في المئة مع زيادة السرعة”.

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