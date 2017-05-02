بالصور.. هيفاء وهبي “حرباية بحجاب”

تستطيع الفنانة هيفا وهبي أن تشكل حالة خاصة كلما أصدرت عملاً جديداً سواء بالغناء أم بالتمثيل أو أي إطلالة إعلامية.

الحرباية هو المسلسل الجديد الذي ستطل به في رمضان المقبل وقد أصدرت الاعلان الترويجي الأول له وقد استطاعت هيفا أن تصل من خلال هذا الفيديو المنشور الى التراند والفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاهدة بالأيام الماضية وهو الفيديو الأول عربياً.

تظهر هيفا في الفيديو بعدة حالات منها الحزن والكآبة منها الرقص والمشهد الأكثر وقعاً هو مشهد هيفا المحجبة التي تلبس الفستان الأبيض وتتزوج.

وتختتم هيفا هذا الإعلان المشوّق للحرباية بأشهر أغنية للصبوحة “ساعات ساعات”.

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