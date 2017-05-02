“أحرار الشام”…تخلي عن الإرهاب ومشاركة محتملة في أستانا

أعلن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن حركة “أحرار الشام” في حال مشاركتها في محادثات أستانا، قد يتم دعوتها للمشاركة في تأمين الأمن بإحدى مناطق الفصل الأربع، في شمال سوريا، مشيراً إلى أن هذا يعني انفصالها عن تنظيم “النصرة” وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية.

“في حال شاركوا سيتم الاقتراح عليهم المشاركة في تأمين الأمن في إحدى مناطق الفصل الأربع، في شمال سوريا تحديداً”.

وأضاف المصدر “بالأمس حسب معلوماتنا خلال لقاء إسطنبول، فإن ممثلي “أحرار الشام” وافقوا مبدئياً على المشاركة في توفير تخفيف التصعيد في الشمال. وفي حال قدومهم وتوقيعهم على هذه الوثيقة فهذا يدل على أنهم انفصلوا عن “النصرة”.

ومن المقرر أن يعقد في أستانا، اليوم الثلاثاء 2 أيار/مايو، اجتماع للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، أي روسيا وتركيا وإيران، على مستوى الخبراء. وبعد ذلك ستجري المفاوضات حول التسوية السورية يومي 3 و4 أيار/مايو.

وقد وصل إلى أستانا وفد الحكومة السورية برئاسة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، والوفد الإيراني. ومن المقرر أن يصل إلى العاصمة الكازاخستانية مساء الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي سيشارك في عملية التفاوض بأستانا لأول مرة منذ الجولة الأولى في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

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