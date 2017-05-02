أردوغان يشد الرحال إلى منبج والرقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم قواته التوجه إلى مدينتي منبج والرقة في شمال سوريا، مشيراً إلى أن هذا التوجه سوف يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي كلمة له خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان: “سأناقش ذلك أيضاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “التحضيرات العسكرية لتطهير حدودنا مع سوريا من المنظمات الإرهابية بلغت مرحلتها الأخيرة”.

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله ببدء العهد الجديد في سوريا والعراق بعد مباحثاته مع الرئيسين الروسي والأمريكي.

وقال: جرت عملية “درع الفرات” بشكل ناجح، لقد حررنا المنطقة من “داعش”… ومنبج والرقة تعتبر مرحلة ثانية، وأريد أن نحصل على نتيجة جيدة هناك أيضاً، وهذا الأمر سأبحثه مع الرئيس بوتين في 3 أيار/مايو وبعد ذلك أقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في 16 أيار/ مايو

وفي تصريحات سابقة له، طالب أردوغان، بخروج عناصر “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي من مدينة منبج السورية.

وأشار حينها إلى أنه “ينبغي خروج الحزب وأن يسكن العرب فيها ومسألة الرقة تأتي بعد منبج”، لافتاً إلى أن المباحثات متواصلة بشأن الرقة ولا قرار نهائي بشأنها بعد.

وكشف أردوغان عن أنه ستكون هناك مرحلة ثانية وثالثة لعلمية “درع الفرات”، ولا تشمل سوريا فقط وإنما العراق أيضاً وهناك احتمال لأن تتحول سنجار إلى قنديل ثاني.

يشار إلى أن منبج تتبع محافظة حلب السورية وتبعد عن الحدود مع تركيا نحو 50كم.

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