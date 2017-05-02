نجوى كرم ولقاء مباشر جديد هذا الأسبوع

ضربت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم موعداً جديداً للقاء متابعيها، لكن هذه المرة على الأنستغرام، بعد أن لاقتهم آخر مرة في فيديو مباشر على حسابها الرسمي على الفايسبوك.

وأعلنت شمس الأغنية الخبر اليوم حيث كتبت: “وهالمرة خلينا نتلاقى كلنا سوا الأربعاء الساعة 6 المساء مباشرة على الأنستغرام”.

على صعيد آخر، إجتازت أغنيتها الجديدة “الدنيي تحديت” حدود الربع مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على اليوتيوب، وكانت نجوى قد طرحتها صباح أمس الإثنين، من كلمات منير بوعساف وألحان وسام الأمير وتوزيع طوني سابا.

كما إقترب موعد حفل شمس الأغنية ضمن الدورة الـ16 لمهرجان موازين، والذي سيكون يوم 17 أيار الجاري، على منصة النهضة بالمغرب.

نجوى نيوز

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