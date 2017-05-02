ميركل: ألمانيا مستعدة لبذل كل الجهود لضمان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية والتمسك به

2 مايو, 2017 - 4:31 مساءً
2 مايو, 2017
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