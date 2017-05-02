قاسم: نحن مع المقاومة من أجل فلسطين

اكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في استقبال وفد من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، انه «إذا كان تصنيفنا ل”إسرائيل» بأنها معتدية ومحتلة فتقييمنا للعالم المستكبر هو نفسه لا يختلف على الإطلاق».

وأشار الي انه ” لا يوجد حقوق إنسان عالمية كما يدعون، ولا يعملون للعدل الإنساني بين الدول والشعوب كما يدعون، وليسوا مع الاستقلال وحقوق الشعوب، وليسوا مع أصحاب الأرض وأصحاب المستقبل».

اضاف «نحن اليوم أكدنا ونؤكد دائمًا بأننا مع المقاومة في فلسطين، ومع المقاومة من أجل فلسطين، والمقاومة في فلسطين ليس لها شكل واحد، والشعب الفلسطيني هو المقاومة كل المقاومة دون استثناء، ما يجعل الأمل كبيرًا بأن نحقق الانجازات طالما أن هذا الشعب هو شعب مقاوم ضحى وتحمل كثيرًا».

واكد انه «إذا لم تكن المقاومة من أجل تحرير فلسطين من البحر إلى النهر لا يمكن أن تنفع، لسنا مع المقاومة التي تمهد للتسوية، ولسنا مع المقاومة التي تقسم فلسطين إلى دولتين، ولسنا مع المقاومة التي تبادل الدم بالأرض، نحن مع المقاومة التي لا تقبل إلا الأرض محررة بالكامل بلا قيد ولا شرط ليعود الفلسطينيون إلى أرضهم أعزة وكرماء في آنٍ معًا».