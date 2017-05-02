وكالات: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حزما شمال القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

2 مايو, 2017 - 5:05 مساءً
2 مايو, 2017
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