أفادت وكالة “رويترز” ان 900 أردني يقاتلون مع تنظيم “داعش” الارهابي في العراق وسوريا، والعدد هو عند أدنى مستوى منذ سنوات.

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على أجزاء كبيرة من العراق العام 2014، وتجدر الاشارة الى انه انطلقت في 17 تشرين الأول الحالي معركة استعادة مدينة الموصل من “داعش” بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية وإسناد جوي من التحالف الدولي وتمكنت القوات الأمنية المشاركة في عمليات “قادمون يا نينوى” من تحرير نحو 88% بالمائة منه في الساحل الأيسر من مدينة الموصل العراقية. كما انطلقت منذ اسبوعين عمليات تحرير الساحل الايمن من الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” الارهابي.