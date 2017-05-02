نصرالله: نرفض اتهامنا بأننا نريد فرض قانون النسبية على اللبنانيين وتحديداً المسيحيين ولا مشكلة لدى “حزب الله” و”حركة أمل” في أي قانون انتخاب يتم التوصل اليه

2 مايو, 2017 - 6:08 مساءً
2 مايو, 2017
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