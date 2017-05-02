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نصرالله: نحن على حافة الهاوية. كل الخيارات سيئة. لا تدفعوا لبنان إلى الهاوية لأنه في الوضع الحالي إذا سقط بلدنا “ما حدا فاضيلنا”
2 مايو, 2017
- 6:11 مساءً
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2 مايو, 2017
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