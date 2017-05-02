نصرالله: كل لحظه تمر على سوريه هي لحظه نصر لان السوريين لن يسمحو للجماعات الارهابيه بتدمير الدوله السوريه واسقاطها

2 مايو, 2017 - 6:38 مساءً
2 مايو, 2017
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