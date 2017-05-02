نصرالله يردّ على اتهام حزب الله بفرض النسبية

تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم لمناسبة يوم الجريح المقاوم عن قانون الانتخاب في لبنان، مشدّداً على أن قانون الانتخاب موضوع حساس جدا.

وقال “الكثيرون يتعاطون مع هذا القانون قضية حياة او موت، مشيراً الى ان هذا القانون يختلف عن اي قوانين اخرى، مؤكداً ان البعض يعتبره قانون تأسيسي ومصيري”.

واوضح ان هناك من يستغل قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية او تسجيل نقاط او تخريب التحالفات.

وشدد على ان “الاتهامات لحزب الله برفض انتخاب المسيحيين نوابهم بأصواتهم هي بلا دليل”، وقال: “أنا أواجهكم بالحجة والدليل، فعندما طُرح سابقًا القانون الأرثوذكسي وافقنا على هذا القانون الذي يسمح بانتخاب المسحيين نوابهم ولم نسحب هذه الموافقة”.

كما اشار الى انه كيف ما كان قانون الانتخاب ليس لدينا مشكلة كثنائي شيعي اذا اردنا ان ننطلق من مصلحة حزبية او طائفية، مؤكداً الى اننا نحن نقارب قانون الانتخاب من زاوية وطنية.

واوضح “اننا نتحدث عن النسبية لنقنع بعضنا بعضا ونوضح صوابيه هذا المسار القانوني”، مشيراً الى انه لا نريد ان نفرض النسبية على احد بل لا نريد ان نفرض اي قانون انتخابي على اي احد في لبنان.

هذا واشار السيد نصرالله ان لكل مذهب هواجسه وعلى الجميع اخذ ذلك في عين الاعتبار، وأكد ان البلد كله على حافة الهاوية واذا لم نصل الى قانون جديد كل الخيارات سيئة التمديد والفراغ والستين.

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