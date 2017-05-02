ضرب ترامب لسوريا كان “تسلية بعد عشاء دسم”!

وصف وزير التجارة الأمريكي ويبور روس، في تصريح له خلال المؤتمر السنوي لمعهد ميلكين أمس، الضربة الأمريكية على سوريا بأنها كانت “تسلية ما بعد العشاء” لضيوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عزبته بـ”مار أيه لاغو”،

كلام روس جاء في سياق حديثه عن تفاصيل مأدبة العشاء التي جمعت ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة في 6 أبريل الماضي. وبعد العشاء أعلن ترامب عن توجيه الضربة بصواريخ “توماهوك” المجنحة على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.

وقال الوزير: “عندما تم تقديم الحلويات، أوضح الرئيس للسيد شي أن هناك شيئا يريد أن يبلغه به، وهو إطلاق 59 صاروخا على سوريا. وكان ذلك بمثابة ديسيرت ما بعد العشاء”.سوريا

دونا

وأثارت هذه التفاصيل ضحك المشاركين في المؤتمر، فيما واصل روس حديثه قائلا: “المهم أن تنظيم هذه التسلية لم يكلف الرئيس شيئا”.

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