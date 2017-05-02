بوتين يلتقي برئيس الوزراء الإيطالي في هذا الموعد

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 2 مايو/ أيار، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتلونى، يوم 17 أيار/مايو في سوتشي.

إجراء محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتلونى، سيتم يوم 17 أيار/مايو في سوتشي.

وكان مكتب الحكومة الإيطالية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتليوني، يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الموعد المذكور.

وأشار بيان صدر عن مكتب الحكومة الإيطالية، إلى أن جنتليوني، يعتزم زيارة كل من الصين وروسيا خلال الفترة بين 14-17 أيار/مايو، ويعتزم عقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء لى كه تشيانج ، يوم 16 من الشهر الجاري.

هذا وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، قد أكد في 11 نيسان/أبريل، معارضة بلاده للتمديد التلقائي للعقوبات على روسيا المتعلقة بالشأن الأوكراني، وعدم اتفاق وزراء خارجية “السبعة الكبار”، حول فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع السوري.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تدهورت في عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.

يذكر أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا، وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.

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