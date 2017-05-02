زعر اسرائيلي يدفعهم لشراء مدافع أميركية..فما السبب؟

نقلت صحيفة “هآرتس” عن “الوكالة الأميركية للتعاون الأمني أنّ “اسرائيل” تريد شراء ثلاثة عشر مدفعاً بحرياً من الولايات المتحدة، ليتم وضعهم على سفن الصواريخ التابعة لسلاح البحرية”، وذلك لحماية منشآت الغاز.

وفي التفاصيل، طلبت حكومة العدو شراء ثلاثة عشرة مدفعاً بقطر 76 ميلمترًا، في صفقة تتضمن قطع غيار، أدوات، وتوثيقًا تكنولوجيًّا للمنتجات، فيما تقدر قيمة الصفقة بنحو 440 مليون دولار.

ووفق الخطة، سيتم وضع هذه المدافع على سفن الصواريخ من نوع ساعر 4.5، وعلى سفن الصواريخ الجديدة التي ينتظر أن تصل بعد حوالى سنتين، وهي ساعر 6، من انتاج ألمانيا، لـ”حماية” منشآت الغاز.

وبحسب “هآرتس” فإنّ” هذا أول تقرير عن سلاح سيتم وضعه على سفن ساعر 6، بالاضافة الى ذلك، أفيد أن ما تُسمى “منظومة الدفاع” من الصواريخ ستوضع على متن سفن الحماية”.