ما الذي جمع نانسي عجرم ورجل الاعمال الاسرائيلي!؟

“وطنيتي وهويتي اللبنانية والعربية فوق كل إعتبار ولا أسمح لمطلق إنسان حتى من محاولة الإقتراب منها. نتواجد في مطارات العالم أجمع يومياً ويقترب منّا معجبون لإلتقاط صور معنا من دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم. أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً”.

هكذا قررت أن ترد نانسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” على إتّهامات التّطبيع مع العدو الصهيوني التي وجهت إليها.

وكان قد انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي ، صورة لنانسي عجرم وإلى جانبها رجل، مرفقة بعنوان “نانسي والتطبيع مع العدو الصهيوني!” وتم تناقل معلومات مفادها أنّ عجرم التقطت في شهر آذار الماضي صورة مع رجل الأعمال الإسرائيلي دان سافيون في قبرص إلى جانب فرقتها.