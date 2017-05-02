سقوط عدة قذائف صاروخية على حيي ’’القصور والسبيل’’ السكنيين في مدينة درعا مصدرها المجموعات المسلحة

2 مايو, 2017 - 8:48 مساءً
2 مايو, 2017
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