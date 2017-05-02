“العكيد أبو النار” : باب الحارة يشجع على الشر!

صرّح الممثل السوري علي كريم المعروف بشخصية “العكيد أبو النار”، في إحدى المقابلات التي أجراها، أنه ليس ضد المشاركات اللبنانية في الأعمال السورية، ورأى أن العديد من الفنانين السوريين يشاركون في أعمال لبنانية. وقال: “بالمختصر اللبنانيين أخوتنا”.

وعبر كريم في حديث خاص مع موقع الفن، عن تشجيعه للدراما المشتركة بحكم أن جميع الممثلين أبناء منطقة واحدة، وللكل ظروفه التي تملي عليه ما يفعل، ومعاناة وهموم وأخطار مشتركة. وبالتالي لا فرق بين السوري أو المصري أو اللبناني. ورأى نتيجة المشاركة جيدة كون الشخصيات اللبنانية التي تشارك في الأعمال السورية وجد لها بعض الحلول والمبررات الدرامية، وضرورية في الوقت الحالي لأن السوق الخليجي بات يرفض الأعمال السورية والقنوات الأخرى تشترط بإشراك اللبنانين.

وحمل العكيد ابو النار على مسلسل باب الحارة، معتبرا انه يحمل احداثا مفترضة ولا يحترم البيئة الشامية ، الا انه شارك في اجزائه كافة لانه مضطر للتمثيل كي يعيش. كما أنه نمى الشر عند المشاهدين ، فالأولاد صاروا يشترون الخناجر إثر مشاهدتهم للعملز