مسؤول أمريكي يحذر تركيا من عواقب ضرباتها في سوريا

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء، إن الجنرال كيرتس سكاباروتي قائد القوات الأمريكية في أوروبا عبر عن قلقه بشأن الضربات الجوية التركية في سوريا والعراق خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي آكار.

وأضاف المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أوروبا لوكالة “رويترز”، أن سكاباروتي أخبر الجنرال آكار يوم الجمعة الماضي أن الضربات الجوية لم تكن منسقة بشكل ملائم مع الولايات المتحدة وحلفائها في إطار معركتهم ضد تنظيم داعش.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الأسبوع الماضي إن تركيا أخطرت “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة بالضربات الجوية قبل أقل من ساعة من بدئها وهي فترة غير كافية لضمان سلامة قوات “التحالف” على الأرض.

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