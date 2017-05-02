اسرائيل تزعم بخطة تبعد إيران من سوريا

أورد موقع “يديعوت احرونوت” ان وزير المواصلات والاستخبارات اسرائيل كاتس، الذي يزور الولايات المتحدة، عرض على الادارة الاميركية بلورة وثيقة تفاهمات اميركية اسرائيلية من خمس نقاط لإبعاد ايران من سوريا, حسب زعمه.



وتتضمن الرسالة النقاط التالية:

“أولاً اعتراف أميركي بـ “السيادة الاسرائيلية” على الجولان، ومعارضة التواجد العسكري “الدائم” لايران في سوريا، وفرض عقوبات على ايران حتى توقف تقديم المساعدة العسكرية والمالية لحزب الله و”المنظمات الارهابية” في المنطقة.

بالاضافة الى تشديد العقوبات على حزب الله لاضعافه ومنع الحاجة من رد “اسرائيلي” ضخم على لبنان في حال اطلق حزب الله النار على “الجبهة الداخلية” وعلى البنية التحتية في “اسرائيل”.

ونشاطات أميركية “اسرائيلية” لمنع تواصل جغرافي من ايران، عبر العراق وسوريا الى لبنان، الامر الذي تكمن فيه مخاطر كبيرة لخلق “جبهة شمالية” مقابل “اسرائيل” ما سيضطر الاخيرة الى تخصيص قوات من مغبة هجوم ايراني مفاجئ.

وقال الوزير كاتس اننا “نعمل على بلورة اجماع اميركي لكبح ايران والدفع قدماً بمبادرات للتعاون الاقليمي”. ‎

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