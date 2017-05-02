الكرملين: بوتين وترامب يؤكدان رغبتهما في ’’التنسيق’’ ضد الارهاب

2 مايو, 2017 - 10:09 مساءً
2 مايو, 2017
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