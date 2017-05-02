سورية تتصدر اتصال الرئيسين بوتين وترامب

جرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وناقش الجانبان تنسيق العمل على التسوية في سوريا ومحاربة الإرهاب.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: “يوم 2 مايو جرت مكالمة هاتفية بين فلاديمير بوتين ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. وجرى مناقشة حزمة كاملة من المسائل الملحة حول التعاون بين الدولتين على الصعيد الدولي.

وتم التركيز على تنسيق الجهود بين روسيا والولايات المتحدة في مجال محاربة الإرهاب في إطار الأزمة السورية”.

كما اتفق الرئيسان خلال حوارهما على “تنسيق الجهود بين وزيري خارجية الدولتين للبحث عن خيارات تسمح بتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، وجعله مستقراً”.

وتابع البيان: “الهدف هو خلق ظروف لبدء عملية تسوية حقيقية في سوريا. وذلك يعني أن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي سيعملان على إطلاع الزعيمين بشكل عاجل على التقدم المحرز في هذه العملية.

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