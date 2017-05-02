وزارة الدفاع الروسية: مقتل مستشار عسكري روسي في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل مستشار عسكري روسي فيسوريا.

يذكر انه منذ سنتين أقر البرلمان الروسي اتفاقية مفتوحة تسمح لروسيابتحريك البضائع والأفراد داخل وخارج سوريا بدون تدخل من السلطات السورية، ليُعلن بذلك عن اتفاقية سرية كانت سارية لمدة عام.

وشهد العام الماضي المزيد من التحركات لقوات عسكرية وأسلحة، من بينها أنظمة مدفعية متطورة، إلى ميدان المعركة. كما أوردت وسائل الإعلام الروسية تقارير عن وجود قوات روسية خاصة وآلاف الروس العاملين لصالح شركات الأسلحة.

وتروج روسيا وسوريا لتحالفهما على أنه الفريق الفائز في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. واستعادة مدينة تدمُر، التي أصبحت مقرا للقوات الروسية، في آذار الماضي دليل على ذلك.

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