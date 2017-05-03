أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 03-05-2017

النهار

المحكمة الدولية …

تحدّث نائب عن أن المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن تنجز عملها قبل نهاية السنة 2017 لأن تراجع الاهتمام بهاا سيطرح مشكلة حول تمويلها.

متعاقدون جدد …

رشح أن وزيراً اقترح إدخال نحو 90 متعاقداً جديداً لملء بعض الشواغر في وزارته من دون العودة إلى مجلس الخدمةة المدنية.

رسائل حادة …

سجّلت الأيام الأخيرة تبادلاً لرسائل حادة بين وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوّات اللبنانية” وآخرها بين الوزيرين غسانن حاصباني وسيزار أبي خليل.

تضارب صلاحيات …

تتضارب الصلاحيّات بين وزارتي الداخليّة والبيئة في مراقبة عمل الكسارات والمقالع ومصانع الحجارة وتوفد كل منهماا دوريات إلى مواقع العمل.

البناء

رأت أوساط سياسية أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وضع الخطوط أو العناوين العامة لقانون الانتخاب العتيد،، وعليه استبعدت أن يتمّ التصويت على مشروع القانون المتداول إعلامياً في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس بانتظار المزيد من الاتصالات والمشاورات لتذليل الخلافات بشأنه، وبالتالي التوصل إلى تسوية ترضي الجميع وتبدّد هواجسهم الأمر الذي أرخى ارتياحاً على المستوى السياسي العام عبّر عنه عدد من القيادات السياسية.

الجمهورية

قال نائب عائد من واشنطن إن الإدارة الأميركية تبدو متكتمة حيال ملف العقوبات على «حزب الله».

أبلغ سفير دولة كبرى مرجعاً سياسياً بأن حكومة بلاده ستقف بقوة ضد «مشروع حسّاس» له مفاعيل لبنانية.

يتردّد أن خلافاً بين حزبين سياسيَّين أدّى إلى تجميد مشاورات لتطوير العلاقة الثنائية بينهما إلى أجل غير مسمّى.

المستقبل

يُقال- إنّ نائباً في تكتّل «التغيير والإصلاح» لا يستبعد في حال عدم التوافق على قانون للانتخاب قبل 15 أيار أن يُبصر هذاا التوافق النور في الربع ساعة الأخير من 19 حزيران المقبل.

المصدر: الصحف اللبنانية