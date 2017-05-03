انفجار كبير قرب السفارة الأميركية في كابل

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في تفجير بالعبوة الناسفة استهدف موكبا لقوات أجنبية بالقرب من السفارة الأميركية في كابل، الأربعاء، حسب ما أعلن مسؤولون.

المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، أكد أن التفجير استهدف “موكبا لقوات أجنبية كانت تمر في المكان”.

وأضاف: “نتحقق من التفاصيل”، وكان متحدث باسم وزارة الصحة أكد الحصيلة، لكن دون أن يحدد ما إذا كان الضحايا من العسكريين أو المدنيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها هجمات قرب مقر السفارة الأميركية، إذ وقعت سلسلة هجمات خلال الأعوام الأخيرة.

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