ماذا دار بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي ؟

استقبل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الثلاثاء، نظيره السعودي عادل الجبير بمقر وزراة الخارجية الأميركية بواشنطن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد: “عقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.”

وفي وقت سابق عقد وزير الخارجية السعودي عدة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ مجلس النواب خلال زيارته إلى الكونغرس.

وذكرت (واس) بأن الجبير التقى كلا من السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ ونائبه السيناتور جاك ريد، كما التقى السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والنائب ماك ثرونبيري رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب.

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