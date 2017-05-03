بعد تغيير “جلدها”.. هل تبدل موقف واشنطن من “حماس”

كشف مصدر في الخارجية الأميركية، أن موقف بلاده من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) “لم يتغير”، موضحاً أنها ما تزال “مدرجة في التصنيف الخاص بالإرهاب الدولي”.

المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته وفي تصريح خاص لوكالة “الأناضول” التركية، قال: “موقفنا من حماس لم يتغير، الحركة ما زالت مدرجة منظمة إرهابية”.

وتصنف وزارة الخارجية الأمريكية منذ أكتوبر عام 1997، حركة “حماس” ضمن المنظمات “الإرهابية الأجنبية”، وأنها “تشكل خطرا على مواطنيها وأمنها الوطني واقتصادها وسياستها الخارجية”.

ونشرت الحركة الاثنين وثيقة سياسية جديدة حملت عنوان “وثيقة المبادئ والسياسات العامة”، وبحسب مراقبين، فإنها تهدف من وراء الوثيقة للحصول على القبول الإقليمي والدولي وإبعاد سمة “الإرهاب” عنها.

وتضم الوثيقة 42 بندا، مقسمة إلى 12 محورا، أهمها تعريف الحركة وأرض فلسطين والقدس، والموقف من إسرائيل والتسوية السياسية.

كما وجددت حماس تأكيدها على عدم “تنازلها عن أي جزء من الأرض، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط”…”وترفض أي بديل عن تحرير فلسطين”.

ووافقت الحركة بشكل مرحلي، على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

