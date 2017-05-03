موقف “صادم” من بن سلمان تجاه المصريين !

أكد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن جزيرتي تيران وصنافير مسجلتان لدى مصر والسعودية والمراكز الدولية على أنهما جزيرتان سعوديتان.

بن سلمان وفي مقابلة مع التلفزيون السعودي قال: “لا توجد هناك مشكلة (مع مصر) في مسألة الجزيرتين، وما حدث فقط هو ترسيم الحدود البحرية”، مؤكدا أن القاهرة أو الرياض “لم تتنازلا عن أي شبر” من أراضيهما.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء من أجل المنافع الاقتصادية، التي يمكن أن تنتج بعد ترسيمها، موضحا أن على رأس هذه المنافع يعتبر “إنشاء جسر الملك سلمان أو إمدادات النفط والغاز والطاقة”.

وقال بن سلمان: “الإعلام الإخونجي المصري يثير الشائعات من أجل إحداث شرخ في العلاقات بين مصر والسعودية”.. “العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال. وتاريخيا مصر والسعودية دائما تقفان مع بعضهما البعض في كل الظروف والأوقات، ولن يتغير هذا الشيء”.

وأكد أنه “لم يصدر أي موقف سلبي من الحكومة المصرية تجاه السعودية، ولم يصدر موقف سلبي واحد من الحكومة السعودية تجاه الحكومة المصرية، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة”.

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