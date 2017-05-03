قوات بريطانية تصل جنوب السودان.. لماذا

3 مايو, 2017 - 9:01 صباحًا المصدر: رويترز
قوات بريطانية تصل جنوب السودان.. لماذا

كشفت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن وصول عشرات الجنود البريطانيين إلى العاصمة جوبا لتقديم دعم هندسي وطبي للبعثة وللمساهمة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت البعثة في بيان: “ستقوم قوات المهندسين الملكيين بمهام داخل مخيمات الأمم المتحدة لتحسين ظروف الإقامة والطرق والأمن ونظام الصرف الصحي علاوة على إنشاء مرسى على نهر النيل ومهبط لطائرات الهليكوبتر.”

بدورها أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن 35 جنديا وصلوا لتعزيز قوة بريطانية منتشرة هناك بالفعل قوامها أكثر من 200 جندي، مضيفة أن هذا العدد سيرتفع إلى نحو 400 خلال الشهور المقبلة.

المصدر: رويترز
3 مايو, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل