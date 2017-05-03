شهيب: “موقفنا واضح باننا سنمتنع عن التصويت”

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب أن “موقفنا واضح باننا سنمتنع عن التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا لأن إقرار قانون الانتخاب يكون بالتوافق وهذا متعذر حاليا”.

و أشار شهيّب إلى أن “صيغة القانون الانتخابي الذي طرحه الحزب الاشتراكي هو قانون عادل ويحترم المناصفة غير ان الاخرين رفضوه دون ان يدرسوه او يقرأوه وهم يريدون ضمان نتائج الانتخابات النيابية مسبقا قبل البحث في قانون انتخاب”.

وحث شهيب بعض الافرقاء على “التحلي بالتواضع كما الى ان يصبوا جهودهم في تكوين سلطة جديدة عبر قانون انتخابي جديد وعادل”.