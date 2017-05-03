لولا تدخل هؤلاء الثلاثة لأصبحت كلينتون رئيسة أميركا

أكدت هيلاري كلينتون أنها كانت ستفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية لولا تدخلات روسيا وويكيليكس ومدير “إف بي آي” جيمس كومي، خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.

كلينتون ورداً على سؤال صحافي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة قالت “كنت على طريق الفوز عندما صدرت رسالة جيمس كومي في الـ 28 من تشرين الأول، ثم ويكيليكس لزرع الشك في قناعات الناس الذين كانوا يميلون لتأييدي، إلا أنهم في النهاية أذعنوا للخوف”.

وتابعت، “لو أن الانتخابات جرت في الـ 27 من تشرين الأول لكنت اليوم رئيستكم”.

وفي الـ 7 من تشرين الأول قبل شهر من موعد الانتخابات نشر موقع ويكيليكس رسائل لجون بودستا رئيس حملتها الانتخابية، بعد أقل من ساعة من قيام الصحافة بنشر شريط فيديو يعود إلى العام 2005 ويظهر فيه دونالد ترامب وهو يدلي بتعابير مسيئة جداً للنساء.

المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، خلال مناظرة سياسية في لويس، ولاية ميسوري 9 تشرين الأول 2016

وتابعت كلينتون ساخرة “يا للصدف!” في إشارة بالنسبة إليها إلى أن الأمر تم بتنسيق بين موسكو وموقع ويكيليكس للتخفيف من التأثيرات السلبية لشريط الفيديو عن ترامب، بحسب “فرانس برس”.

وفي الـ 28 من تشرين الأول أعلن مدير “إف بي آي” جيمس كومي أمام الكونغرس أن محققيه عثروا على رسائل جديدة تبرر إعادة فتح التحقيقات التي كانت أغلقت في تموز حول رسائل إلكترونية لكلينتون، ما أدى إلى إعادة تحريك هذه القضية.

وقام كومي في الـ 8 من تشرين الثاني أي قبل يومين من موعد الانتخابات بإغلاق الملف مجدداً، معتبراً أنه لم يجد شيئاً يدين كلينتون.

وتابعت كلينتون “هل ارتكبت أخطاء؟ يا إلهي نعم!” واعدة بـ”الاعتراف وطلب المغفرة” في كتاب جديد لها يصدر في الخريف المقبل.

وأضافت “إلا أن سبب هزيمتها يعود إلى أحداث الأيام العشرة الأخيرة” من الحملة، مؤكدة أن استطلاعات الرأي كانت تؤكد فوزها.

وتابعت كلينتون “لقد نلت 3 ملايين صوت أكثر من خصمي”.

وختمت “أنا مجدداً مواطنة ناشطة عضو في المقاومة” في إشارة إلى انضمامها إلى المعارضين لسياسة ترامب.

والجدير بالذكر، أن الاستخبارات الأميركية كانت قد وجهت في وقت سابق اتهامات إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، التي جرت في تشرين الثاني الماضي. ورفضت روسيا تلك الاتهامات أكثر من مرة، مشيرة إلى أنه لا أساس لها من الصحة.

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