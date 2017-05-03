قبيلة مصرية تنتقم من داعش شمال سيناء

أعلنت إحدى أكبر قبائل محافظة شمال سيناء في مصر قبيلة “الترابين” عن قتلها ثمانية عناصر وأسر ثلاثة آخرين من تنظيم ولاية سيناء، التابع لداعش جنوب مدينة رفح.

وقالت القبيلة أمس إن “شباب القبيلة” اشتبكوا مع “علوج الدواعش” من عناصر ولاية سيناء، في منطقة العجراء جنوب رفح.

وأصدر المتحدث باسم القبيلة، الشيخ موسى الدلح، بيانا قال فيه إن شباب القبيلة أصابوا ثلاث سيارات دفع رباعي، وألقوا القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم قيادي كبير وصفه البيان بأنه “مسؤول الحسبة في تنظيم ولاية سيناء، عن منطقة جنوب رفح والشيخ زويد”.

وكانت قبيلة الترابين قد دعت مطلع الأسبوع قبائل محافظة شمال سيناء إلى “التوحد ومواجهة خطر الإرهاب”، بعد اشتباكات بين أفراد من القبيلة ومسلحين في رفح، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه الجزيرة التي تشهد استهدافا لقوات الأمن من الشرطة والجيش.

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