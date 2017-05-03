ترامب يسخر من كلينتون

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تصريحات لمنافسته السابقة في الانتخابات هيلاري كلينتون عزت فيها خسارتها إلى تدخلات روسيا وويكيليكس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”.

وقال ترامب في تغريدة: “مدير إف بي آي” كومي كان أفضل شيء حدث إلى هيلاري كلينتون في حياتها، إذ أنه أعطاها شهادة براء مجانية لكثير من الأعمال السيئة! كانت قصة “ترامب – روسيا” المزيفة ذريعة استخدمها الديمقراطيون لتبرير خسارتهم الانتخابات. ربما الأمر ببساطة في أن ترامب أجرى حملة ممتازة؟”

وكانت كلينتون صرحت أمس، ردا على سؤال صحفي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة ، بأنها كانت ستفوز لولا تدخلات قراصنة الإنترنت الروس وويكيليكس ومدير “إف بي آي”، خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.

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