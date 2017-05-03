أيها السوري أنت تساعد إسرائيل عن غير قصد بهذه الطريقة

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إسرائيل تجمع المعلومات حول سوريا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشكل الصور التي ينشرها النشطاء السوريون سواء كانوا معارضين أم موالين معلومات دسمة للإستخبارات الإسرائيلية بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي بارز، قوله إنّ التغريدات والصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تثير اهتمامهم بشكل كبير.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن هذه الصور تفيد الدولة العبرية بتحديد موقع المقاتلين والمناطق التي يبثّون الصور منها عبر منظومة متكاملة قادرة على التمييز بين الصور، وبين ما هو صادق وما هو كاذب.

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