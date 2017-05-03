جبران عريجي: “انتخاب الرئيس عون هي شيء ايجابي حدث في لبنان”

رأى الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي، جبران عريجي، ان “انتخاب الرئيس عون هي شيء ايجابي حدث في الحياة السياسية في لبنان”، مشيرا الى ان “قانون الانتخاب يحتاج لتسوية ليحصل، وبخاصة في ظل اشتعال المنطقة حوله”، ولفت الى انه “يجب ان نمر بإصلاحات تدريجية لتطوير النظام السياسي في لبنان، لأن الثورات في لبنان لا تنجح في ظل نظام طائفي، وقانون الانتخاب اساسي لأنه يعيد تكوين السلطة”، وسأل: “هل نحن ذاهبون لإقامة دولة او لا، والتسوية يجب ان تذهب باتجاه بناء هذه الدولة”. واوضح عريجي، ان “نحن نطالب بقانون النسبيةلأنه يضغط باتجاه مسألتين، الأولى هي ايجاد التعددية السياسية في كل طائفة ويدفع من جهة ثانية باتجاه ايجاد تحالفات في الطوائف الأخرى، وهذا يولد الاطمئنان الحقيقي لأن الفرز الحاد بأن المسيحيين ينتخبون نوابهم والمسلمين نوابهم، يشكل خطرا على هذه الطوائف، اما الضمانة فهي في الدولة وليس في الطائفة، والأقليات تحمي نفسها بالاطار الأكبر أي الوطن والأمة”، وإذ طمأن الى ان لا أحد يهدف الى إلغاءالمناصفة في النظام السياسي، لأنها تطمئن الطوائف، اعتبر ان القوانين التي يقدمها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تسعى الى إلغاء الأقلية المسيحية خارج هذا التحالف”.

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