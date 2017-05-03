يحدث في سوريا.. إرهابي بين الزهور!

نعت تنسيقيات المسلحين أحد مسلحي ميليشيا جيش النصر المدعو “محمد الصدير” والملقب “ابو عبدو” الذي قتل بنيران الجيش السوري على جبهات ريف حماة الشمالي.

وأثارت صورة القتيل “الصدير” ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت التنسيقيات صورة له وهو بين الزهور!، وعلق نشطاء سوريون موالون للدولة السورية ساخرين من الصورة بالقول: “الإرهابي الرومنسي الحالم”!.

وفي الشأن الميداني السوري وبينما تنعقد اجتماعات أستانا بطبعتها الرابعة تستمر الاشتباكات الدامية بين الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية حيث تحدثت مصادر أهلية عن إعلان كل من “المجلس المحلي لمدينة زملكا” و”فيلق الرحمن” حظر التجوال في المدينة حتى اشعار أخر جراء الاشتباكات الدائرة.

ومن العاصمة السورية إلى ريف حمص الشرقي حيث استهدف الطيران الحربي تجمعات تنظيم داعش بمنطقة المشيرفه والمقالع، فيما أكد مصدر ميداني أن وحدات الجيش مدعومة بالقوى الحليفة تحقق تقدماً باتجاه الرجم العالي بريف حمص الشرقي.

وفي ريف حلب انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة، مصادر محلية أكدت أن السيارة استهدفت أحد حواجز الميليشيات المسلحة مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

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