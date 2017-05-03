عصابة سرقة كنائس وشركات بقبضة القوى الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة حيث طالت عدداً من الكنائس والشركات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كان آخرها تعرض شركة “Pharma” في محلة الاشرفية للسرقة فجر تاريخ 27/4/2017، سبقها بتاريخ 26/4/2017 عملية اخرى تعرض لها مكتب شركة “SMG Production” الكائن في محلة جل الديب إضافة الى سرقة سيارة منها.

بنتيجة المتابعة المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم التوصل الى تحديد هوية الفاعلين.

بتاريخ 29/4/2017 وفي محلة برج حمود، ونتيجة للرصد الدقيق، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيفهم ، وهم كل من :

م. ر. (مواليد عام 2000)

م. ن. ( مواليد عام 2001) سوريين

ع. ر. (مواليد عام 2001)

وضبط بحوزتهم حوالي 6.5 مليون ل.ل. عبارة عن قسم من المبالغ المسروقة .

بالتحقيق معهم بحضور مندوبة الاحداث، اعترفوا بتنفيذ العمليتين المذكورتين وسرقة السيارة، فضلاً عن عدة سرقات اخرى منها صيدلية ومحل لبيع قطع السيارات في محلة نهر الموت، ومحل حديد في محلة الدورة وكنيسة في محلة الحمرا.

كما تبين اقدامهم على 11 عملية اخرى وهي :

سرقة وتخريب 5 مدارس في مناطق النبعة، الجديدة وجونية.

سرقة 3 كنائس في النبعة، سن الفيل وفرن الشباك.

سرقة 3 شركات في الزلقا، برج حمود وجل الديب.

احيل الموقوفون الى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم بناء على اشارة القضاء المختص.