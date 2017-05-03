ترامب “صديق أبدي لإسرائيل”

أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس أن بلاده لن تتساهل منذ اليوم فصاعدا مع إيران بتعريض أمن “إسرائيل” للخطر، مبينا أن الرئيس دونالد ترامب سيذكر أعداء أمريكا و”إسرائيل” بأسمائهم.

بنس قال: “اليوم الدعم الأميركي لأمن إسرائيل خلال فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات بالمستوى القياسي. وفي شخصية دونالد ترامب، حصلت أمريكا على زعيم سيذكر أعداءنا بأسمائهم”.

واستطرد قائلا: “أود أن أوكد لكم، أنه وحتى خلال استمرار القتال حول الموصل العراقية، وحتى في شمال سوريا وأفغانستان، فإن الرئيس ترامب يفي بالوعود التي قدمها للشعب الأميركي. وتنظيم “داعش” الإرهابي في حالة انهزام، وسوف نلاحقه ونقضي عليه وعلى التنظيمات الإرهابية من أساسها، لكي لا يتمكن أحد من تهديد شعبنا، وأعز حلفائنا إسرائيل”.

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن بلادة بعهد الرئيس ترامب، ستقاوم الدول الراعية والداعمة للإرهاب.

وذكر بنس، بأن الإدارة الأميركية حذرت إيران، بأنها لن تتساهل مع المحاولات لزعزعة استقرار المنطقة وتعريض أمن إسرائيل للخطر. وشدد على أن واشنطن في عهد ترامب، لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية. وأضاف: “هذا وعدنا الرسمي لكم، لإسرائيل، ولجميع العالم”.

ووصف بنس ترامب بأنه “صديق أبدي لإسرائيل”، سيقف يجانبها دائما ولن يعتذر أبدا عن هذا الدعم. وأكد أن الرئيس الأميركي يدرس بجدية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأكد أن ترامب ملتزم في الوقت نفسه بتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، معبرا أن هناك تقدما قيما على الطريق إلى السلام. وتابع أنه لا مفر من تقديم تنازلات، لكنه سارع إلى طمأنة إسرائيل من أن ترامب لن يقبل أبدا أي تنازلات تمس بأمن “دولة إسرائيل اليهودية”.

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