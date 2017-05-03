محادثات أستانا ستتبنى وثيقة لإنشاء 4 مناطق تخفيض التصعيد في سوريا

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء 3 مايو/أيار، أنه من المتوقع قيام الدول الضامنة التوقيع على وثيقة مناطق “تخفيف التصعيد” الأربع بسوريا عقب مفاوضات أستانا.

وقال المصدر: “نتوقع حدوث قفزة. الفكرة تروق للجميع. ولقد قمنا بالعمل التمهيدي، ونأمل أن نتوصل إلى التوقيع على هذه الوثيقة. على مستوى الدول الضامنة”.

وأشار المصدر وهو من أحد الوفود المشاركة في مفاوضات أستانا-4 إلى أن الوثيقة ستوقع عليها الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا.

وعند سؤال المصدر عن الدول المتوقع أن توافق على تلك المناطق، قال: “على مستوى الدول الضامنة، فإن روسيا وتركيا وإيران سيوقعون على هذه الوثيقة حال اعتمادها”.

وتنطلق، اليوم الأربعاء، مفاوضات أستانا، بمشاركة وفود روسيا وتركيا وإيران، وممثلين عن المعارضة السورية المسلحة والحكومة السورية، وممثل الأمم المتحدة.

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