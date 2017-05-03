أسود: السيد حسن نصرالله أكد أننا على شفير الهاوية

لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود الى أنه “بمعزل عن الذي يحصل وما يحكى في الصحف وما يرشح من معلومات داخل الاجتماعات أن التباعدات كبيرة، ونكاد نقول أن الذين يتحاورون من قبائل وتطلعات مختلفة وليسوا شعبا واحدا”،

و اعتبر اسود أن “نقطة الخلاف هي نفسها نقطة التلاقي”.

أسود و في حديث تلفزيوني رأى أن “هناك مسارا سياسيا بدأ عام 1990 على حساب فريق سياسي أو طائفي تكون معها 5 قوانين انتخاب على قاعدة التقسيمات على القياس، والمسيحيون كانوا يشعرون بالغبن، وفي كل هذه المراحل لم يأخذ بالحسبان أن هناك طائفة تعيش هذه الحالة”، مشيراً الى “أننا الآن عوض أن نصلح الخطأ بسوء تنفيذ اتفاق الطائف، الدستور يصبح قابل للتفسير والتأويل وهذا أمر سيء نحاول أن نجمله”.

وأكد أسود : “أننا أمام قنبلة والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أكد أننا على شفير الهاوية وهذا الكلام دقيق والكل معنيين بهذا الموضوع”، مضيفاً: “اليوم الموقف متشنج لأن الأخطاء تتراكم. وليس مكتوبا للمسيحيين أن يشاركوا بالحكم في شكل كامل”.

واعتبر أسود “أننا سنكون اما أما التمديد أو الفراغ أو انتخابات على قانون الستين بعد أن تستنفذ المهل الدستورية، أو قانون انتخاب بالحد الادنى قائم على النسبية”، لافتا الى أن “الفكرة الاقرب لعقل السياسيين هي التمديد وهي الاسهل والاسرع، وأخشى أن نكون دخلنا بمرحلة جعل التمديد أمرا واقعا”.

النشرة