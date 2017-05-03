الرياشي: المصالحة المسيحية المسيحية فتحت الباب أمام المصالحة اللبنانية اللبنانية

شدد وزير الإعلام ملحم الرياشي في كلمة له خلال اجتماع منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ على أن “الحقيقة هي التي تنقذنا وهي أصلا في صلب العمل الاعلامي مهما كان”، مشيرا الى أن “لبنان اليوم انتقل من وضع مرتبك الى وضع أكثر استقرارا بعد انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تنظيم عمل المؤسسات”. وأكد الرياشي أن “المصالحة المسيحية المسيحية فتحت الباب أمام المصالحة اللبنانية اللبنانية، وتعزيزها”، لافتا الى “أننا على ابواب انجاز قانون انتخابات ثم اجراء انتخابات نيابية خلال الأشهر المقبلة ما سيعزز دور المؤسسات اللبنانية وسيجعلنا في استقرار أكبر”. ودعا المشاركين في الاجتماع الى “التركيز على كيفية مكافحة الارهاب وعدم تسليط الضوء عليه لأن في هذا الامر ما يحض على الكراهية، وصياغة خبر أكثر ايجابية باتجاه حماية مجتماعتنا من تفشي مرض الارهاب في انحائه”.

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