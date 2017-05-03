عباس يكشف عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بالثوابت الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني الذي انعقد في الجزائر عام 1988 وكذلك بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

عباس وخلال لقاء مع قادة الجاليات الفلسطينية والعربية في واشنطن قال إنه لن يقبل أي حل لا يضمن دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عباس الذي سيلتقي اليوم الأربعاء مع دونالد ترامب في البيت الابيض إنه يحمل للرئيس الأمريكي كلمة موحدة اتفق عليها العرب جميعا وهي الإصرار على دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية .

وانتقد حل الدولة الواحدة وقال إن إسرائيل تريدها بنظامين لتزيد العنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين.

وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود رؤية سياسية لدى إسرائيل.

ودعا عباس المعتقليين الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية إلى الصمود والصبر.

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