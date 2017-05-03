برلمان الكويت لن يُحل

رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات.

ويُبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي.

وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت إن المحكمة الدستورية أعلنت فوز أحد المرشحين بدلاً من الآخر، ورفضت باقي الطعون على الانتخابات.

هذا، وكانت الأوساط السياسية في الكويت تتخوف من إمكانية حلِّ البرلمان بناء على عيوب إجرائية في مرسوم حلِّ البرلمان السابق، أو مرسوم الدعوة للانتخابات التي تمت، في تشرين الثاني الماضي، التي تشكَّل بموجبها المجلس الحالي.

وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين.

وفي عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات برلمانية جرت، في شباط، من ذلك العام، وفازت فيها المعارضة “بأغلبية”. وقضت المحكمة آنذاك بعودة البرلمان المنحل.

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