أحرار الشام قد تنضم إلى الهدنة أيضاً

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء 3 مايو/ أيار، أن حركة “أحرار الشام” قد توقع على وثيقة الانضمام إلى نظام الهدنة الأسبوع القادم.

وقال المصدر: “انتهت لديهم [لدى أحرار الشام] عملية الانفصال والمتطرفون انضموا إلى جبهة النصرة، والمعتدلون بقيوا مع الأحرار. وعلى الرغم من أنهم ملتزمون بنظام وقف النار، لكنهم لم يوقعوا بعد على الاتفاق. وإن كان كل شيء يناسبهم فنحن نأمل أن يحدث ذلك الأسبوع القادم”.

وكان مصدر مطلع كشف، في وقت سابق اليوم الأربعاء 3 مايو/أيار، أنه من المتوقع أن تقوم الدول الضامنة بالتوقيع على وثيقة مناطق “تخفيف التصعيد” الأربع بسوريا عقب مفاوضات أستانا.

يذكر أن مفاوضات أستانا تنطلق، اليوم الأربعاء، بمشاركة وفود روسيا وتركيا وإيران، وممثلين عن المعارضة السورية المسلحة والحكومة السورية، وممثل الأمم المتحدة.

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