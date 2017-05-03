مفخخة في أعزاز

قتل 5 أشخاص وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الأربعاء 3 مايو/ أيار، في انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد الميتم في مدينة أعزاز شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية إن السيارة انفجرت في منطقة جامع الميتم وسط المدينة، ما أدى لوقوع خمسة قتلى والعديد من الجرحى، كحصيلة أولية، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في المحال التجارية، وذلك وفقاً لقناة “آر تي”. وقالت المصادر إن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، وجرى التفجير في منطقة المركز الثقافي بالمدينة قرب مسجد الميتم بالمدينة الواقعة قرب الحدود السورية — التركية في الريف الشمالي لحلب، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود مفقودين، بحسب المصادر.

وكانت مدينة أعزاز قد تعرضت، في وقت سابق، لعدة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وتبنّى تنظيم “داعش الإرهابي” تنفيذها.

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