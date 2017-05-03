كوريا الشمالية تؤكد اعتقالها بروفيسوراً أميركياً

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء بأن سلطات البلاد أكدت فعلا قبضها في نهاية نيسان الماضي على مواطن أميركي.

الوكالة أوضحت أنه تم اعتقال البروفيسور الأمريكي توني كيم(58 عاما) في 22 أبريل في مطار بيونغ يانغ. ونوهت بأن اسمه الكوري هو – كيم سانغ دوك.

وذكرت الوكالة أن البروفيسور متهم بممارسة “أعمال عدائية إجرامية هدفها التخريب”.

وقالت الوكالة إنه تم القبض على كيم في المطار عندما كان يهم بمغادرة كوريا الشمالية مع زوجته وذلك بعد قيامه لمدة شهر تقريبا بالتدريس في جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا.

يذكر أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية بات متوترا جدا في الفترة الأخيرة على خلفية الاختبارات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية والمناورات العسكرية الدورية التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية.

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