موسكو عن عقوبات الغرب: رب ضارة نافعة

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن العقوبات الغربية ألحقت بعض الضرر بروسيا، لكنها في نفس الوقت عادت بفوائد على البلاد.

بيسكوف وفي مقابلة مع قناة “روسيا -1” بثت يوم أمس الثلاثاء قال: “لقد تم إلحاق ضرر باقتصادنا، لكن رب ضارة نافعة، لأن هذه العقوبات جلبت فوائد كبيرة حيث أعطت زخما لبرنامج إحلال الواردات في روسيا”.

وأحدثت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية موقفها من الأزمة الأوكرانية، بحسب بيسكوف طفرة في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الاقتصادية في روسيا.

ومنح الحظر الغذائي، الذي فرضته موسكو ردا على العقوبات الغربية في عام 2014، ميزة تنافسة للمنتجين الزراعيين في روسيا، كما أن تراجع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار أعطى زخما للصادرات الروسية.

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